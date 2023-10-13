Il segnale elettrico attraversa atrio destro e sinistro, provocandone la contrazione e aiutando a spingere il sangue nelle camere inferiori, i ventricoli sinistro e destro. Il segnale elettrico rallenta in corrispondenza del nodo atrioventricolare, o nodo AV, in modo che il sangue proveniente dagli atri abbia il tempo di spostarsi nei ventricoli.

Il segnale elettrico continua lungo il fascio di His e nelle branche sinistra e destra situate all’interno dei ventricoli. Quando raggiunge i ventricoli, il segnale provoca la loro contrazione e il pompaggio del sangue verso i polmoni e nell’organismo. Questo ciclo si ripete a una velocità normale di 60–100 battiti al minuto, anche se può essere più lenta durante il sonno e più rapida durante l’attività fisica.