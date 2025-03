Il cuore e i polmoni lavorano in sincronia per mantenere costante l’afflusso di ossigeno alle cellule dell’organismo. La circolazione funziona così: il cuore pompa sangue impoverito di ossigeno ai polmoni, quindi riceve sangue ossigenato dai polmoni e lo distribuisce al resto dell’organismo.

Spesso, il cuore può subire danni a causa di cardiopatie o traumi. Per riparare tali danni, può essere necessario ricorrere a un intervento chirurgico a cuore aperto, in cui il torace viene aperto e il cuore esposto. Durante alcune procedure a cuore aperto, potrebbe essere necessario fermare il cuore per poter riparare il miocardio, le valvole cardiache o altre strutture. Una macchina cuore-polmoni consente al chirurgo di fermare con cautela il cuore, pur mantenendo la circolazione sanguigna.