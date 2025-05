Il cuore è un muscolo che, battendo, pompa il sangue all’organismo attraverso una rete di arterie. La forza del sangue esercita una pressione costante sulle pareti interne dei vasi sanguigni, nota come “pressione arteriosa”. La pressione arteriosa viene misurata per valutare la forza e la quantità di sangue che viene pompata dal cuore, oltre alla flessibilità e condizione dei vasi sanguigni. La pressione arteriosa può essere influenzata da molti fattori, quali

La pressione arteriosa è attentamente regolata dalle sostanze chimiche presenti nell’organismo che fanno variare il diametro dei vasi sanguigni in base alle necessità dell’organismo, dilatandoli per far passare più sangue o costringendoli per farne passare di meno. La norepinefrina, ad esempio, è un ormone che causa la costrizione dei vasi sanguigni. La norepinefrina viene escreta dalle ghiandole surrenali ed entra nel torrente ematico legandosi a proteine specifiche, dette recettori alfa-adrenergici, sulla superficie dei muscoli lisci all’interno dei vasi sanguigni. Una volta avvenuto il legame, le cellule del muscolo liscio si contraggono, facendo restringere il vaso sanguigno. La stimolazione di detti alfa-recettori può comportare un aumento della pressione arteriosa.