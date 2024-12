La fecondazione in vitro, o FIVET, è una tecnica estremamente sofisticata utilizzata per assistere le coppie sterili a ottenere una gravidanza. In una tipica procedura FIVET, la donna viene dapprima trattata con farmaci per la fertilità finalizzati a stimolare la produzione di più ovuli maturi. Una volta che gli ovuli sono maturati, si inserisce un ago in vagina per prelevarli; successivamente, vengono collocati in un vassoio da laboratorio appositamente preparato.