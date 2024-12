Quando un neurotrasmettitore si stacca da un neurone, attraversa una fessura nota come sinapsi e si lega a un recettore presente su un altro neurone, trasmettendo in tal modo il segnale.

I neurotrasmettitori come la dopamina aiutano a regolare il comportamento. Senza dopamina, i neuroni della corteccia cerebrale frontale, responsabile dell’attenzione, non riescono a comunicare in modo adeguato. Esistono inoltre evidenze secondo le quali i recettori neuronali che riconoscono la dopamina non funzionano correttamente nei soggetti affetti da ADHD.