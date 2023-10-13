Quando ero adolescente, ho fatto di tutto e di più: atletica leggera, teatro, pallacanestro e chi più ne ha più ne metta. Essere fisicamente attiva è sempre stato importante per me. Adoro riempire le giornate con molte attività, uscire e vivere nuove esperienze.

È difficile individuare il momento esatto, ma poco dopo il mio 29° compleanno, i miei livelli di energia sono crollati. Ho notato formicolio e intorpidimento alle gambe. La vista diventava annebbiata e facevo fatica a mantenere l’equilibrio. I sintomi andavano e venivano per mesi; a volte peggioravano dopo essermi ammalata con i germi che mio figlio portava a casa dall’asilo. I medici hanno eseguito molti esami, tra cui una RM del cervello e del midollo spinale e hanno confermato che ho la sclerosi multipla, nota anche come SM.

La SM è una malattia che causa infiammazione nel rivestimento che ricopre la maggior parte delle fibre nervose. Questa infiammazione impedisce ai nervi di funzionare correttamente. Sebbene la causa della SM non sia nota, si ritiene che si verifichi quando una sostanza sconosciuta in qualche modo induce il sistema immunitario ad attaccare i propri tessuti, un processo noto anche come reazione autoimmune.