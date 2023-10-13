Mia madre, Rose, ha 78 anni ed è nonna di quattro nipoti. Adora trascorrere del tempo con la famiglia e le feste sono il suo periodo preferito dell’anno. Da giovane, era un’abile narratrice e spesso ci ha raccontato degli aneddoti divertenti sulle persone che aveva conosciuto e sui luoghi che aveva visitato.

Qualche anno fa, ho notato che mia madre stava cominciando a perdere gli oggetti, saltare gli appuntamenti e a porre domande ripetitive. Dimenticava i volti delle persone che aveva incontrato e faticava a ricordare i nomi. All’inizio non ci ho dato molto peso, ma i suoi problemi di memoria divennero gradualmente più frequenti. La nostra famiglia stava iniziando a preoccuparsi, quindi l’abbiamo portata a consultare un medico e gli abbiamo parlato di alcuni dei sintomi che stavamo notando.

Successivamente, si è sottoposta a un esame dello stato mentale, utilizzato dai medici per diagnosticare la demenza, nonché a esami del sangue ed esami neurologici, a una TC e a una RMI. Una volta che i medici hanno escluso alcuni altri disturbi cerebrali, a mia madre è stata data la diagnosi di malattia di Alzheimer. Questa malattia colpisce la memoria, il pensiero, il giudizio e la capacità di apprendimento.