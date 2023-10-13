Disabilità nascosta: Malattia di Alzheimer
Mia madre, Rose, ha 78 anni ed è nonna di quattro nipoti. Adora trascorrere del tempo con la famiglia e le feste sono il suo periodo preferito dell’anno. Da giovane, era un’abile narratrice e spesso ci ha raccontato degli aneddoti divertenti sulle persone che aveva conosciuto e sui luoghi che aveva visitato.
Qualche anno fa, ho notato che mia madre stava cominciando a perdere gli oggetti, saltare gli appuntamenti e a porre domande ripetitive. Dimenticava i volti delle persone che aveva incontrato e faticava a ricordare i nomi. All’inizio non ci ho dato molto peso, ma i suoi problemi di memoria divennero gradualmente più frequenti. La nostra famiglia stava iniziando a preoccuparsi, quindi l’abbiamo portata a consultare un medico e gli abbiamo parlato di alcuni dei sintomi che stavamo notando.
Successivamente, si è sottoposta a un esame dello stato mentale, utilizzato dai medici per diagnosticare la demenza, nonché a esami del sangue ed esami neurologici, a una TC e a una RMI. Una volta che i medici hanno escluso alcuni altri disturbi cerebrali, a mia madre è stata data la diagnosi di malattia di Alzheimer. Questa malattia colpisce la memoria, il pensiero, il giudizio e la capacità di apprendimento.
Ricevere la diagnosi di mia madre è stato davvero un momento intenso e ci è voluto un po’ di tempo per riuscire ad accettarlo. Abbiamo messo in atto alcuni piani a lungo termine, ma per ora concentriamo i nostri sforzi sul mantenere la routine della mamma regolare. Durante le feste e le cene familiari, i miei figli guardano vecchie foto e condividono le proprie storie. È confortante vedere come stiano portando avanti la tradizione di mia madre nel raccontare storie.
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