Ciao, sono Aiden. Mi piace leggere e costruire cose con i miei mattoncini. Quando riordino la mia libreria, dispongo sempre i libri dal più piccolo al più grande. Devono formare una linea perfetta sullo scaffale.

Quando gioco con i miei mattoncini, metto insieme tutti quelli rossi e tutti quelli blu. Non mi piace quando mattoncini di colori diversi si toccano. Non mi piace nemmeno condividere i miei giocattoli. Ho paura dei germi e di ammalarmi.

Un giorno, mia madre mi ha portato da un medico, che mi ha detto che soffro di un disturbo ossessivo-compulsivo o DOC. A causa del DOC voglio fare tutto in un determinato modo. Se non lo faccio, ho paura che succeda qualcosa di brutto.