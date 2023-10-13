Quando mi è stato diagnosticato il disturbo bipolare, ero al limite. Non ero mai riuscito a spiegare quello che stavo vivendo. Molti dei miei colleghi non capivano. Alcuni giorni mi sentivo al settimo cielo. Rimanevo sveglio tutta la notte creando programmi didattici per i miei studenti, dormendo a malapena e cercando di stare al passo con i miei pensieri frenetici.

Poi però mi sentivo depresso per settimane. Perdevo interesse per le mie lezioni e i miei studenti. La stanchezza era opprimente. Dormivo troppo. E avevo difficoltà a concentrarmi. Il disturbo bipolare è chiamato così perché comprende due estremi, o poli, dei disturbi dell’umore, la mania e la depressione. Si pensa sia ereditario.