Disabilità nascosta: disturbo bipolare
Quando mi è stato diagnosticato il disturbo bipolare, ero al limite. Non ero mai riuscito a spiegare quello che stavo vivendo. Molti dei miei colleghi non capivano. Alcuni giorni mi sentivo al settimo cielo. Rimanevo sveglio tutta la notte creando programmi didattici per i miei studenti, dormendo a malapena e cercando di stare al passo con i miei pensieri frenetici.
Poi però mi sentivo depresso per settimane. Perdevo interesse per le mie lezioni e i miei studenti. La stanchezza era opprimente. Dormivo troppo. E avevo difficoltà a concentrarmi. Il disturbo bipolare è chiamato così perché comprende due estremi, o poli, dei disturbi dell’umore, la mania e la depressione. Si pensa sia ereditario.
Essendo un docente di storia, conoscere la storia della mia famiglia era importante per me. Dopo alcune ricerche ho scoperto che anche alla mia defunta nonna era stato diagnosticato il disturbo bipolare. Ora riesco a riconoscere meglio i sintomi del mio disturbo e a evitare le cose che possono scatenarlo. Anche la mia famiglia è coinvolta attivamente nel mio trattamento; il loro aiuto significa tutto per me.
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