È da quando ho visto per la prima volta i giochi olimpici che desidero essere una ginnasta. Già da piccola ero estremamente competitiva e trascorrevo tutto il mio tempo libero in palestra, perfezionando i miei esercizi e sognando il giorno in cui avrei vinto delle medaglie.

Quando ho iniziato le superiori ho iniziato ad essere davvero ossessionata con il mio corpo. Volevo che ogni parte dei miei esercizi di ginnastica fosse perfetta. Ho iniziato a misurare le mie porzioni, contavo le calorie di tutto ciò che mangiavo e mi pesavo più volte al giorno. A volte ho persino nascosto o buttato via il cibo perché non volevo che la mia famiglia o i miei amici lo notassero.

Sono riuscita a nascondere quello che facevo per un po’, ma i miei genitori sapevano che c’era qualcosa che non andava e mi hanno portata da un medico. Dopo una valutazione, mi è stata diagnosticata l’anoressia nervosa. L’anoressia è un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato dall’incessante ricerca di magrezza, un’immagine distorta del proprio corpo, una paura estrema di essere sovrappeso e dalla limitazione del cibo che porta a un basso peso corporeo.