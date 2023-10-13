Sono nato con anemia falciforme. Si tratta di un problema permanente dei globuli rossi. Questa patologia è più comune nei soggetti di origine africana o afroamericana. L’anemia falciforme è ereditaria. Ciascuno dei miei genitori aveva una copia del gene dell’anemia falciforme. I miei fratelli hanno ereditato una sola copia, ma io le ho entrambe.

Quando ho ricevuto la diagnosi, ho scoperto che molti dei miei globuli rossi hanno una forma insolita. Invece di essere a forma di dischi, alcuni sono a forma di mezzaluna, e possono degradarsi facilmente e rendere più difficile per i miei organi ricevere il sangue di cui hanno bisogno per funzionare.

Mentre mi allenavo per il mio primo triathlon, ho sofferto di un evento chiamato crisi falciforme dolorosa, ovvero un episodio con aumento dei sintomi scatenato dell’intenso esercizio fisico. Ho avuto dolore alle ossa delle gambe e delle braccia. Ho avuto febbre e difficoltà a respirare.