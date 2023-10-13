L’anno scorso, io e mio marito Andrew abbiamo festeggiato il nostro 30° anniversario di matrimonio. Qualche mese dopo, Andrew ha avuto un ictus. Dopo l’ictus, il medico di Andrew ha eseguito una valutazione delle sue interazioni verbali e ha eseguito alcuni esami di diagnostica per immagini. I risultati hanno confermato che l’ictus ha danneggiato l’area di Broca del cervello, che influisce sull’espressione, e gli è stata diagnosticata l’afasia.