Disabilità nascosta: Afasia
L’anno scorso, io e mio marito Andrew abbiamo festeggiato il nostro 30° anniversario di matrimonio. Qualche mese dopo, Andrew ha avuto un ictus. Dopo l’ictus, il medico di Andrew ha eseguito una valutazione delle sue interazioni verbali e ha eseguito alcuni esami di diagnostica per immagini. I risultati hanno confermato che l’ictus ha danneggiato l’area di Broca del cervello, che influisce sull’espressione, e gli è stata diagnosticata l’afasia.
L’afasia è la perdita parziale o completa della capacità di esprimersi o comprendere parole scritte o verbali. L’incapacità di Andrew di esprimersi è causa di molta frustrazione. Comprende il significato delle parole e sa come vuole rispondere, ma è davvero difficile per lui trovare le parole giuste. Quando parla, riesce a pronunciare le parole lentamente e con grande sforzo.
Non appena abbiamo ricevuto la diagnosi, Andrew ha iniziato un percorso di logopedia. Mentre lavora sodo per migliorare le sue capacità linguistiche, Andrew talvolta comunica con un dispositivo computerizzato per esprimere le sue esigenze. Sebbene la comunicazione con mio marito sia molto diversa ora, so che con la sua dedizione Andrew non smetterà di lottare per recuperare alcune delle abilità che ha perso.
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