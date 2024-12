Durante il processo digestivo, buona parte del cibo ingerito viene convertita in glucosio, comunemente conosciuto sotto il nome di zucchero nel sangue. Il glucosio circola nel flusso sanguigno e viene utilizzato come alimento per le cellule del corpo. Ma le cellule non sono in grado di assorbire il glucosio da sole; un ormone chiamato insulina, prodotto dal pancreas, deve prima legarsi alla loro superficie. Quando ciò accade, le cellule del corpo vengono attivate e sono in grado di assorbire il glucosio. Questo processo fa sì che la glicemia dell’organismo ritorni a un livello normale.

Il diabete mellito è un disturbo che inibisce la capacità dell’organismo di utilizzare il glucosio nel sangue. Nel diabete di tipo 1 il pancreas non produce abbastanza insulina, quindi il glucosio non può essere assorbito dalle cellule per il loro sostentamento. Nel diabete di tipo 2, l’insulina viene prodotta ma non lavora in modo appropriato e il glucosio non viene assorbito regolarmente dalle cellule. Entrambi i tipi di diabete producono lo stesso effetto: il glucosio non viene assorbito dalle cellule. Questo è il motivo per cui le persone affette da diabete presentano livelli di glicemia alti. Non assorbendo adeguatamente il glucosio dal flusso sanguigno, le cellule non riescono ad alimentarsi. Indipendentemente dal tipo di diabete che una persona può avere, i diabetici devono controllare i propri livelli di glicemia. A seconda del tipo e della gravità della malattia, è possibile gestire il diabete con la dieta o con i medicinali.