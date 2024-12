L’acne è un problema cutaneo comune in cui compaiono brufoli sul viso, sul torace, sulle spalle o sulla schiena.

Quali sono le cause dell’acne?

L’acne è causata dall’ostruzione dei follicoli piliferi dovuta alle sostanze oleose e alle cellule morte cutanee. I follicoli piliferi possono gonfiarsi e creare piccole escrescenze note come punti neri. L’eventuale penetrazione di certi tipi di batteri nei follicoli piliferi ostruiti, provoca infiammazione. L’infiammazione produce i foruncoli, chiamati anche punti bianchi, che possono contenere pus. Altre cause di acne includono pubertà, cambiamenti ormonali dovuti a gravidanza o cicli mestruali, uso di cosmetici o creme cutanee che ostruiscono i pori e uso di indumenti aderenti che non lasciano traspirare il sudore.