La rosacea si presenta solo sul viso e sul cuoio capelluto. Solitamente si aggrava nel corso del tempo. Inizialmente, la pelle delle guance e del naso arrossisce più a lungo del normale e può dare una sensazione di pizzicore, ma è altrimenti normale. Se la rosacea progredisce, la cute appare arrossata e gonfia per la maggior parte del tempo, con capillari visibili appena sotto la superficie. Si possono sviluppare piccoli foruncoli. Nella rosacea in stadio avanzato la cute del viso si ispessisce, facendolo apparire rosso e gonfio.

Il trattamento include evitare fattori scatenanti; laser o elettrocauterizzazione (corrente elettrica sulla pelle per trattare i vasi sanguigni visibili), dermoabrasione (procedura per eliminare la pelle in eccesso) oppure intervento chirurgico per rimuovere la pelle in eccesso.