Il cortisolo ha molte funzioni ma, fatto più importante, può essere prodotto in quantità maggiori per contribuire a gestire gli effetti di infezioni, traumi e stress emotivi. Il cortisolo può aiutare il sistema immunitario a non attaccare i propri tessuti come farebbe con un corpo estraneo, come un batterio o virus. Tuttavia, talvolta persino una produzione supplementare di cortisolo non riesce a controllare adeguatamente la risposta del sistema immunitario.