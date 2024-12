Se non ci si raffredda in modo sufficientemente rapido, il colpo di calore può danneggiare organi quali il cervello, il cuore e i polmoni. Può anche essere fatale.

Chiunque può subire un colpo di calore. I soggetti con rischio aumentato includono gli anziani chiusi in una stanza calda priva di aria condizionata, anche se la stanza non sembra molto calda; qualcuno chiuso in un’automobile calda, in particolare i bambini troppo piccoli per aprire la porta (le auto si riscaldano molto rapidamente all’interno, soprattutto sotto il sole); gli atleti e le persone che lavorano in situazioni di calore elevato.