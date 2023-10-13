Cateterismo cardiaco attraverso l’arteria femorale o radiale
Il cateterismo cardiaco è un importante strumento diagnostico sicuro e comune che il medico può utilizzare per valutare quanto sia efficace l’azione di pompaggio del cuore e per cercare di identificare e trattare alcune malattie cardiache, come restringimenti o ostruzioni delle arterie coronarie (i vasi sanguigni che portano il sangue al cuore stesso).
L’intervento viene eseguito in ospedale e comporta l’inserimento di un tubicino di plastica flessibile chiamato catetere.
Il catetere può essere inserito attraverso l’arteria femorale a livello dell’inguine o l’arteria radiale del polso.
Viene iniettato un anestetico locale per anestetizzare la zona in cui verrà inserito il catetere.
Un ago speciale viene inserito nell’arteria attraverso la zona di pelle anestetizzata.
Nell’arteria viene inserito un altro tubicino, chiamato guaina.
Attraverso la guaina il catetere viene inserito, guidato da un filo, nell’arteria e nel cuore con l’ausilio di uno schermo video.
Quando il catetere raggiunge le arterie coronarie, attraverso il catetere viene iniettato un mezzo di contrasto che consente di visualizzare le arterie del cuore.
Se viene trovata un’ostruzione, si può utilizzare un palloncino sul catetere per eliminarla.
Dopo aver eliminato l’ostruzione, catetere e palloncino vengono rimossi.
A volte viene inserito un tubicino di rete metallico detto stent, che viene lasciato nell’arteria per mantenerla aperta.
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