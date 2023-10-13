Le punture ripetute delle vene per i trattamenti medici possono causare cicatrici o indebolimenti delle vene. Inoltre, alcuni farmaci possono danneggiare direttamente le vene più piccole. Un catetere venoso centrale (CVC) e un catetere centrale ad inserimento periferico (peripherally inserted central catheter, PICC o linea PICC) offrono un accesso venoso a lungo termine senza necessità di punture d’ago frequenti.

Il CVC può essere inserito sotto guida ecografica in una grossa vena del torace o del collo. Un filo guida viene inserito, attraverso la pelle anestetizzata, nella grossa vena vicina al cuore. Sul filo guida si inserisce una guaina. Attraverso una seconda piccola incisione, il catetere viene tunnellizzato sotto la pelle, inserito nella vena e poi fissato al torace.

Talvolta, sotto la pelle viene collocata una porta di infusione. Altri tipi di cateteri venosi centrali sono progettati per l’uso temporaneo e non richiedono un impianto chirurgico. Una linea PICC è un catetere più lungo inserito in una vena del braccio o della mano. Il catetere viene fatto passare attraverso il sistema venoso fino a raggiungere la vena cava superiore.