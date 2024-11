Il cranio poggia sulla prima vertebra, detta atlante, che funge da perno. La sua forma consente il movimento in avanti e indietro della testa, come quando si annuisce. Sotto all’atlante si trova l’epistrofeo, la cui forma favorisce la rotazione. Un processo osseo, definito dente, si articola con l’atlante consentendo alla testa di ruotare da un lato all’altro, come quando si dice di no con la testa.