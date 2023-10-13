Ablazione con catetere per i disturbi del ritmo cardiaco (ablazione con radiofrequenze e crioablazione)
Un problema del sistema di conduzione può causare un battito troppo veloce o troppo lento oppure un battito erratico o irregolare. L’ablazione con catetere è una procedura medica che utilizza radiofrequenza o energia fredda per inattivare piccole zone di tessuto cardiaco che possono causare ritmi cardiaci anomali. Ciò aiuta a ripristinare un ritmo cardiaco normale senza danneggiare il resto del muscolo cardiaco.
Prima dell’inizio della procedura si utilizza un anestetico locale per anestetizzare la pelle in prossimità dell’inguine. In questa zona vengono inseriti in un vaso sanguigno un piccolo ago e un tubicino, detto guaina. Un tubo flessibile, chiamato catetere, viene inserito nel vaso sanguigno attraverso la guaina e viene poi guidato con cautela fino al cuore.
Prima dell’ablazione, il sistema elettrico del cuore viene mappato con dei cateteri specializzati, in modo da identificare le zone del cuore che devono essere trattate. Quando il catetere raggiunge la zona anomala nel cuore, gli elettrodi sulla sua punta emettono energia a radiofrequenza. Questa energia riscalda e inattiva le piccole zone del tessuto cardiaco che consentono il ritmo anomalo.
A volte si utilizza energia fredda piuttosto che energia a radiofrequenza, per congelare il tessuto anomalo. Nella maggior parte dei casi, dopo l’ablazione il cuore ritorna al ritmo normale. Alcuni pazienti possono aver bisogno di farmaci o di un pacemaker per mantenere un ritmo regolare.
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