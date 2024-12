* Il rapporto di mortalità materna si riferisce al numero di donne che muoiono per cause correlate alla gravidanza durante la gravidanza o entro 42 giorni dalla fine della gravidanza ogni 100.000 nati vivi. Nel 2020, i rapporti variavano da 2 (Polonia) a 1.223 (Sud Sudan) ogni 100.000 nati vivi (Paesi non indicati).

