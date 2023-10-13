Quali sono le cause della polmonite da ipersensibilità?
Malattia
Fonte di particelle di polvere o antigeni
Bagassosi
Zucchero di canna
Polmone dell’allevatore di uccelli, polmone dell’allevatore di piccioni, polmone dell’allevatore di polli
Polveri provenienti dagli escrementi o dalle piume di parrocchetti, piccioni e polli
Polmone del lavatore di formaggio
Muffa di formaggio
Polmone da sostanze chimiche
Sostanze chimiche usate nella produzione di schiuma di poliuretano, modellatura, isolanti, gomma sintetica e materiale da imballaggio
Polmone del lavoratore di sughero (suberosi)
Sughero ammuffito
Polmone del contadino
Fieno ammuffito
Polmone da idromassaggio
Vasche idromassaggio e piscine terapeutiche con contaminazione batterica
Polmone da condizionatore (umidificatore)
Umidificatori e condizionatori d’aria
Polmone del lavoratore della corteccia d’acero
Corteccia d’acero infetta
Polmone del lavoratore del malto
Orzo o malto ammuffiti
Polmone da grano
Farina di grano infestata dal curculione
Polmone del coltivatore di funghi
Concime per funghi
Sequoiosi
Segatura di legno rosso ammuffita
Polmone del falegname
Polvere del legno