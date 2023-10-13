skip to main content
Quali sono le cause della polmonite da ipersensibilità?

Malattia

Fonte di particelle di polvere o antigeni

Bagassosi

Zucchero di canna

Polmone dell’allevatore di uccelli, polmone dell’allevatore di piccioni, polmone dell’allevatore di polli

Polveri provenienti dagli escrementi o dalle piume di parrocchetti, piccioni e polli

Polmone del lavatore di formaggio

Muffa di formaggio

Polmone da sostanze chimiche

Sostanze chimiche usate nella produzione di schiuma di poliuretano, modellatura, isolanti, gomma sintetica e materiale da imballaggio

Polmone del lavoratore di sughero (suberosi)

Sughero ammuffito

Polmone del contadino

Fieno ammuffito

Polmone da idromassaggio

Vasche idromassaggio e piscine terapeutiche con contaminazione batterica

Polmone da condizionatore (umidificatore)

Umidificatori e condizionatori d’aria

Polmone del lavoratore della corteccia d’acero

Corteccia d’acero infetta

Polmone del lavoratore del malto

Orzo o malto ammuffiti

Polmone da grano

Farina di grano infestata dal curculione

Polmone del coltivatore di funghi

Concime per funghi

Sequoiosi

Segatura di legno rosso ammuffita

Polmone del falegname

Polvere del legno

