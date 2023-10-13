skip to main content
Principali lipoproteine: trasportatori dei lipidi

Tipo

Origine

Funzione

Chilomicroni

Formati dai grassi presenti negli alimenti elaborati dall’intestino

Trasportano i grassi digeriti (come i trigliceridi) alle cellule muscolari e adipose

Lipoproteine ad alta densità (high-density lipoprotein, HDL)

Si formano nel fegato e nell’intestino tenue

Rimuovono il colesterolo dai tessuti dell’organismo e lo trasportano alle cellule che necessitano di colesterolo e al fegato per l’eliminazione

Lipoproteine a bassa densità (low-density lipoprotein, LDL)

Si formano dalle VLDL dopo avere fornito i trigliceridi alle cellule adipose

Trasportano il colesterolo alle varie cellule

Lipoproteine a densità molto bassa (very low density lipoprotein, VLDL)

Si formano nel fegato

Trasportano i trigliceridi dal fegato alle cellule adipose

