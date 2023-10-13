Principali lipoproteine: trasportatori dei lipidi
Tipo
Origine
Funzione
Chilomicroni
Formati dai grassi presenti negli alimenti elaborati dall’intestino
Trasportano i grassi digeriti (come i trigliceridi) alle cellule muscolari e adipose
Lipoproteine ad alta densità (high-density lipoprotein, HDL)
Si formano nel fegato e nell’intestino tenue
Rimuovono il colesterolo dai tessuti dell’organismo e lo trasportano alle cellule che necessitano di colesterolo e al fegato per l’eliminazione
Lipoproteine a bassa densità (low-density lipoprotein, LDL)
Si formano dalle VLDL dopo avere fornito i trigliceridi alle cellule adipose
Trasportano il colesterolo alle varie cellule
Lipoproteine a densità molto bassa (very low density lipoprotein, VLDL)
Si formano nel fegato
Trasportano i trigliceridi dal fegato alle cellule adipose