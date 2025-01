* Le settimane di gestazione vengono numerate in base alla data prevista del parto, che di solito viene stimata 40 settimane dopo il primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale. La gravidanza inizia in realtà al momento della fecondazione di un ovulo da parte di uno spermatozoo, che in genere si verifica 2 settimane dopo l’ultima mestruazione. Quindi, lo sviluppo inizia per definizione dopo 2 settimane di gestazione.