*Gli effetti anticolinergici comprendono stato confusionale, offuscamento della vista, stipsi, bocca secca, capogiri, perdita dell’equilibrio e difficoltà di avvio della minzione. † Il dipiridamolo è disponibile anche in una formulazione a rilascio prolungato con aspirina. Questo prodotto, utilizzato per prevenire l’ictus nelle persone con ictus pregresso, non è incluso in questo elenco. Inibitori della COX-2 = coxib; FANS = farmaci antinfiammatori non steroidei. Adattato da The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767