skip to main content
MSDManuale MsdVersione per i pazienti
Search icon
Struttura di un cromosoma

Struttura di un cromosoma

I cromosomi sono formati da braccia chiamate cromatidi. Ogni cromosoma ha un braccio corto, chiamato "p", e un braccio lungo, chiamato "q".

Il centromero è la regione in cui sono tenuti insieme i 2 cromatidi.

I telomeri sono regioni alle estremità di ciascun braccio di un cromosoma.

La molecola di DNA è formata da 2 filamenti di DNA avvolti l’uno attorno all’altro in una struttura che ricorda una scala a chiocciola contenente milioni di gradini. Ogni molecola di DNA, estremamente lunga, si raccoglie a spirale all’interno di uno dei cromosomi.

Fonte: GWEN SHOCKEY / SCIENCE PHOTO LIBRARY