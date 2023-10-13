Struttura di un cromosoma
I cromosomi sono formati da braccia chiamate cromatidi. Ogni cromosoma ha un braccio corto, chiamato "p", e un braccio lungo, chiamato "q".
Il centromero è la regione in cui sono tenuti insieme i 2 cromatidi.
I telomeri sono regioni alle estremità di ciascun braccio di un cromosoma.
La molecola di DNA è formata da 2 filamenti di DNA avvolti l’uno attorno all’altro in una struttura che ricorda una scala a chiocciola contenente milioni di gradini. Ogni molecola di DNA, estremamente lunga, si raccoglie a spirale all’interno di uno dei cromosomi.
Fonte: GWEN SHOCKEY / SCIENCE PHOTO LIBRARY