Nella procedura di escissione elettrochirurgica ad ansa, un anello di filo sottile che conduce una corrente elettrica viene usato per rimuovere un frammento di tessuto. L'escissione elettrochirurgica può essere utilizzata per ottenere un campione di tessuto per la biopsia o per rimuovere il tessuto anormale e quindi curare il cancro in fase iniziale, tra cui il cancro della cervice.