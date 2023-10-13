Prevenzione delle punture di zecca
È possibile ridurre il rischio di imbattersi o di essere punti dalle zecche prendendo le seguenti misure:
Rimanere sui percorsi e sulle piste battute nelle aree boscose
Camminare nel centro delle piste per evitare di sfiorare cespugli e erbacce
Non sedersi a terra o sui muretti di pietre
Indossare magliette a maniche lunghe
Indossare pantaloni lunghi e rimboccarli negli stivali o nelle calze
Indossare abiti di colore chiaro, che consentono di vedere meglio le zecche
Applicare sulla pelle un repellente per insetti che contenga dietiltoluamide (DEET)
Applicare un repellente per insetti contenente permetrina sugli indumenti o indossare abbigliamento pretrattato con permetrina disponibile in commercio
Di solito, la malattia di Lyme si trasmette attraverso le zecche dei cervi giovani (ninfe), molto più piccole di quelle dei cani. I soggetti che possono essere stati esposti alle zecche devono controllare ogni giorno attentamente il proprio corpo, soprattutto le aree coperte da peli. L’ispezione è efficace perché le zecche devono restare attaccate per oltre un giorno e mezzo per trasmettere la malattia di Lyme.
Per rimuovere una zecca, si devono utilizzare delle pinzette a punta sottile, afferrando la zecca dalla testa o dalla parte della bocca esattamente nel punto in cui è ancorata alla pelle ed estraendola gradualmente. Non afferrare o schiacciare il corpo della zecca. Non si devono utilizzare vaselina, alcol, fiammiferi accesi o altre sostanze irritanti.