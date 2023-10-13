È possibile ridurre il rischio di imbattersi o di essere punti dalle zecche prendendo le seguenti misure:

Indossare pantaloni lunghi e rimboccarli negli stivali o nelle calze

Camminare nel centro delle piste per evitare di sfiorare cespugli e erbacce

Rimanere sui percorsi e sulle piste battute nelle aree boscose

Di solito, la malattia di Lyme si trasmette attraverso le zecche dei cervi giovani (ninfe), molto più piccole di quelle dei cani. I soggetti che possono essere stati esposti alle zecche devono controllare ogni giorno attentamente il proprio corpo, soprattutto le aree coperte da peli. L’ispezione è efficace perché le zecche devono restare attaccate per oltre un giorno e mezzo per trasmettere la malattia di Lyme.