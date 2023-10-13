Nervo tibiale posteriore e tunnel tarsale
Questo disegno mostra vari tendini e nervi del lato interno della caviglia e del piede destri.
Il nervo tibiale posteriore attraversa uno spazio ristretto chiamato tunnel tarsale, che si trova nella zona in cui il nervo passa sotto il retinacolo dei flessori. La compressione del tunnel tarsale o l’infiammazione del tendine possono causare dolore.
Tendine del muscolo tibiale posteriore
Tendine del muscolo flessore lungo delle dita
Nervo tibiale
Retinacolo dei flessori
Nervo plantare mediale
Nervo plantare laterale
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