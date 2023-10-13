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Nervo tibiale posteriore e tunnel tarsale

Nervo tibiale posteriore e tunnel tarsale

Questo disegno mostra vari tendini e nervi del lato interno della caviglia e del piede destri.

Il nervo tibiale posteriore attraversa uno spazio ristretto chiamato tunnel tarsale, che si trova nella zona in cui il nervo passa sotto il retinacolo dei flessori. La compressione del tunnel tarsale o l’infiammazione del tendine possono causare dolore.

  • Tendine del muscolo tibiale posteriore

  • Tendine del muscolo flessore lungo delle dita

  • Nervo tibiale

  • Retinacolo dei flessori

  • Nervo plantare mediale

  • Nervo plantare laterale

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