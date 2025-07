Durante un intervento di miringotomia, il medico esegue una piccola incisione nel timpano per far spurgare le secrezioni dall’orecchio medio. Dopodiché, posiziona un tubicino cavo in plastica o in metallo (tubicino di timpanostomia o tubo di ventilazione) nel foro del timpano. Tali tubicini permettono di bilanciare la pressione dell’ambiente esterno con quella all’interno dell’orecchio medio. Per alcuni bambini con infezioni auricolari ricorrenti o con accumuli secretivi cronici o persistenti nell’orecchio medio (otite media sierosa cronica) i medici raccomandano tubi di ventilazione transtimpanici.