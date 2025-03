Rianimazione cardiopolmonare (RCP) tempestiva: quanto prima il soccorritore avvia la RCP (in particolare il massaggio cardiaco), tanto maggiore è la probabilità che cervello e altri organi vitali ricevano ossigeno sufficiente per mantenere in vita il soggetto fino a quando viene usato un defibrillatore automatico esterno (DAE) o possono essere somministrate cure mediche più avanzate.