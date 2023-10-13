Un’emorragia o un edema cerebrale può aumentare la pressione all'interno del cranio. La pressione può spingere il cervello lateralmente e verso il basso nel cranio, attraverso delle piccole aperture negli strati relativamente rigidi di tessuto che suddividono il cervello in compartimenti. Il risultato è un’ernia cerebrale. Questi strati sono estensioni della membrana esterna che riveste il cervello (la dura madre). L’ernia comprime il tessuto cerebrale e quindi lo danneggia.