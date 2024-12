La chemioterapia o la radioterapia possono compromettere la fase anagen (di crescita) e causare un effluvio in anagen. Una diminuzione dei capelli in fase anagen porta a una rapida perdita di capelli su tutto il cuoio capelluto, che diventa evidente varie settimane dopo la terapia. In genere i capelli ricrescono una volta terminata la terapia.