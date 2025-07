Il dotto arterioso è un vaso sanguigno che connette l’arteria polmonare e l’aorta. Nel feto, consente al sangue di bypassare i polmoni. Il feto non respira e quindi il sangue non deve passare attraverso i polmoni per essere ossigenato. Dopo la nascita, il sangue deve essere ossigenato nei polmoni e, normalmente, il dotto arterioso si chiude rapidamente, in genere entro pochi giorni o al massimo 2 settimane.