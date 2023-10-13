Il liquido cerebrospinale scorre attraverso un canale (chiamato spazio subaracnoideo) fra gli strati di tessuto (meningi) interni e centrali che coprono il cervello e il midollo spinale. Per prelevare un campione di questo liquido il medico inserisce un piccolo ago cavo fra due ossa (vertebre) nella parte inferiore della colonna vertebrale, solitamente fra la terza e la quarta o fra la quarta e la quinta vertebra lombare, sotto il punto in cui termina il midollo spinale, e poi nello spazio subaracnoideo, lo spazio tra gli strati di tessuto (meningi) che coprono il midollo spinale (e il cervello). Generalmente la persona è sdraiata su un fianco, con le ginocchia piegate verso il petto. Questa posizione amplia lo spazio fra le vertebre, in modo tale che il medico non rischi di colpire le ossa al momento di inserire l’ago.