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Anatomia degli organi genitali femminili esterni (vulvare)

Anatomia degli organi genitali femminili esterni (vulvare)

L’immagine mostra le parti esterne dell’area genitale femminile, compresa la vagina (composta da tessuto muscolare), l’orifizio uretrale (dove viene rilasciata l’urina) e le strutture circostanti come le labbra e il clitoride. Evidenzia anche le ghiandole che contribuiscono alla lubrificazione e le aree coinvolte nella sensibilità sessuale, come le ghiandole di Bartolino, le ghiandole di Skene e i tessuti erettili come il bulbo vestibolare e i crura del clitoride.

BO VEISLAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY