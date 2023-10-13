L’immagine mostra le parti esterne dell’area genitale femminile, compresa la vagina (composta da tessuto muscolare), l’orifizio uretrale (dove viene rilasciata l’urina) e le strutture circostanti come le labbra e il clitoride. Evidenzia anche le ghiandole che contribuiscono alla lubrificazione e le aree coinvolte nella sensibilità sessuale, come le ghiandole di Bartolino, le ghiandole di Skene e i tessuti erettili come il bulbo vestibolare e i crura del clitoride.