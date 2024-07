Distorsione dell’alluce

Steccatura, ghiaccio, elevazione e analgesici

Fisioterapia e calzature nuove

Raramente, intervento chirurgico

I medici in genere “uniscono” l’alluce lesionato al secondo dito del piede per immobilizzare parzialmente l’articolazione metatarsofalangea (l’articolazione che collega l’osso metatarsale e la prima falange dell’alluce). L’applicazione di ghiaccio e l’elevazione del dito per 24-48 ore dopo la lesione, possono aiutare a limitare il dolore e il gonfiore. I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) da banco possono aiutare a ridurre il dolore nel breve periodo.

Per le forme moderate di distorsione, si consiglia di indossare una scarpa con suola dura, un tutore a stivaletto o una scarpa con una ortesi inserita per aiutare a limitare il movimento dell’articolazione durante la deambulazione. La fisioterapia è consigliato anche per aumentare la flessibilità e aiutare a prevenire la rigidità cronica dell’alluce.

Se i sintomi persistono per un periodo pari o superiore a diverse settimane e limitano il movimento dell’alluce, la distorsione è grave e può richiedere la riparazione chirurgica. I medici possono indirizzare il paziente a uno specialista del piede e della caviglia.