Ustioni dell’occhio

L’ustione chimica dell’occhio deve essere trattata immediatamente, anche prima dell’arrivo del personale medico. L’occhio va tenuto aperto e sciacquato (irrigato) con acqua o soluzione fisiologica. Se l’ustione è provocata da acidi o alcali forti o da altre sostanze altamente caustiche, l’occhio deve essere irrigato continuamente per almeno 30 minuti o fino a quando il pH (grandezza che misura l’acidità o l’alcalinità) dell’occhio risulta normale, nel luogo dell’incidente, nell’ambulanza o in un pronto soccorso. Poiché il dolore rende difficile tenere aperto l’occhio lesionato, è opportuno che un’altra persona tenga le palpebre aperte durante l’irrigazione.

Un medico o un altro operatore sanitario può instillare un collirio anestetico nell’occhio in modo da facilitarne l’apertura. Al pronto soccorso i medici utilizzano spesso un apposito dispositivo per irrigazione.

Al termine dell’irrigazione il medico esamina la superficie dell’occhio e l’interno della palpebra e rimuove eventuali sostanze ancora incastrate nel tessuto. Il medico può anche strofinare un tampone all’interno della palpebra per rimuovere eventuali minuscole particelle non visibili.

Quindi instilla una goccia di farmaco (come ciclopentolato od omatropina) per dilatare la pupilla, rilassare i muscoli della parte colorata dell’occhio (iride) e impedire l’insorgenza di spasmi dolorosi. Per lubrificare l’occhio e prevenire le infezioni vengono impiegati antibiotici per uso topico (gocce o pomate oftalmiche). L’oftalmologo può prescrivere anche un collirio a base di corticosteroidi (come il prednisone) per un periodo di tempo limitato.

Sebbene allevino il dolore, i colliri possono anche rallentare la guarigione, pertanto di solito non vengono applicati dopo l’irrigazione iniziale. Il dolore viene trattato con paracetamolo e, se molto intenso, associato a ossicodone. Se l’ustione interessa la cornea, sull’occhio si applica una pomata antibiotica.

Le ustioni gravi devono essere trattate da un oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, delle patologie dell’occhio) entro 24 ore per preservare la vista e prevenire le complicanze maggiori, tra cui le lesioni alla cornea e all’iride, la perforazione dell’occhio e le deformità palpebrali.

Per le ustioni più gravi possono essere utilizzati anche altri farmaci per uso topico e/o orale, come la vitamina C. Le ustioni gravi devono essere controllate periodicamente, alcune di queste sono talmente gravi da richiedere l’intervento chirurgico e nonostante le migliori cure l’occhio può diventare cieco o ipovedente.