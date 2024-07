Fratture della parte mediale dell’avambraccio

Riallineamento delle estremità ossee fratturate, con o senza intervento chirurgico

Tutore o ingessatura

Le parti fratturate vengono riallineate o riportate in sede (riduzione). A seconda del tipo di frattura della, la riduzione può comportare o meno l’intervento chirurgico. Quando possibile, i medici riallineano i frammenti di osso senza intervento chirurgico.

Per una frattura semplice, se le ossa vengono riallineate senza la necessità di un intervento chirurgico, per mantenerle in sede si utilizza un tutore. Il paziente è quindi inviato da un chirurgo ortopedico per il follow-up, al fine di controllare che la guarigione dell’osso avvenga correttamente. Di solito, il tutore viene rimosso e si applica un ingessatura, che viene indossata per 4-6 settimane.

Nel caso di fratture più complesse, la riduzione richiede un intervento chirurgico, in genere la riduzione a cielo aperto con fissazione interna (Open Reduction and Internal Fixation, ORIF). Quando si esegue una ORIF, le ossa fratturate vengono riposizionate e mantenute in sede utilizzando una combinazione di fili, chiodi, viti, aste e/o piastre di metallo. Dopo l’intervento chirurgico, viene applicato un tutore da portare per circa 6 settimane.