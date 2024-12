Le residenze socio-assistenziali sono destinate agli anziani che desiderano trasferirsi solo una volta, in un luogo in grado di fornire tutta l’assistenza di cui necessitano per il resto della loro vita. Queste residenze garantiscono che chi ne usufruisce sia assistito all’interno della struttura, indipendentemente dalla propria salute. Le residenze socio-assistenziali possono inoltre fornire aiuto per le coppie che desiderano continuare a vivere insieme o almeno vicine, sebbene uno dei partner richieda un’assistenza maggiore rispetto a quanto l’altro partner sia in grado di fornire.

Le persone possono iniziare vivendo in modo indipendente in una casa o in un appartamento, in modo simile alla vita in una comunità di pensionati. Ma in seguito, se la salute peggiora, possono passare a una residenza assistita e, infine, a una casa di cura, tutte all’interno della stessa proprietà. Le residenze socio-assistenziali offrono la sicurezza di un’assistenza costante in un unico luogo, senza doversi spostare molto lontano.

Molte di queste residenze dispongono di edifici comuni per gli eventi sociali organizzati, sale da pranzo, club, impianti sportivi, gite programmate e opzioni di vacanza. Possono fornire accesso in loco agli operatori e ai servizi sanitari, quali cura delle lesioni, monitoraggio della pressione arteriosa, esami di laboratorio, radiografie e aiuto nell’assunzione dei farmaci come prescritto.