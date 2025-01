Servizi di comunità diurni per anziani

L’assistenza diurna per anziani può comprendere

Il trattamento di un problema

Il mantenimento delle condizioni di salute di un paziente

La fornitura di attività sociali o assistenza per la salute mentale (come terapie di gruppo)

I pazienti possono recarsi in strutture di assistenza diurna per diverse ore al giorno per diversi giorni alla settimana. Queste strutture possono anche fornire un luogo in cui i familiari che si prendono cura di un anziano a tempo pieno possano affidarlo e ritagliarsi una pausa (un servizio chiamato assistenza sostitutiva). In questo modo, possono contribuire a ritardare o evitare il ricovero in una casa di cura.

Negli Stati Uniti sono presenti solo circa 4.100 programmi di assistenza diurna per adulti rispetto alle oltre 15.300 case di cura. La maggior parte dei programmi di assistenza diurna è di piccole dimensioni, con la fornitura di servizi a circa 20 persone. Tuttavia, in totale questi programmi di assistenza diurna assistono ogni giorno oltre 200.000 anziani.

Esistono vari tipi di programmi di assistenza diurna.

Gli ospedali diurni offrono esami e trattamenti complessi, servizi di riabilitazione e cure qualificate intensive. Sono progettati per pazienti in fase di recupero da un problema recente, come un ictus, un’amputazione o una frattura, ma in grado di rientrare a casa la sera. Il medico di base o un ospedale possono inviare un paziente a un centro di degenza diurna. Queste strutture di solito forniscono assistenza per un periodo di tempo limitato (da 6 settimane a 6 mesi) e sono costose, in quanto il rapporto tra membri del personale e pazienti è elevato.

I programmi di assistenza diurna di mantenimento forniscono assistenza qualificata limitata (come lo screening e il monitoraggio di patologie croniche) e strutture per praticare l’attività fisica. Gli obiettivi sono di evitare il deterioramento delle condizioni mentali e fisiche del paziente, al fine di mantenere o migliorare le capacità funzionali della persona il più a lungo possibile e di prevenire la comparsa di disturbi cronici dovuti al peggioramento. Inoltre, questi programmi comprendono attività volte a migliorare l’immagine di sé del paziente, fornire stimoli e prevenire la solitudine, l’isolamento e il ritiro psicologico. I programmi di mantenimento sono in grado di fornire assistenza a lungo termine e sono meno costosi rispetto a quelli di degenza diurna.

I programmi di assistenza sociale diurna forniscono consulenza, terapie di gruppo, attività volte a mantenere o migliorare la funzione mentale, strategie per compensare le perdite, attività sociali e ricreative. Possono assomigliare a un centro per anziani o a un centro di salute mentale, fornendo assistenza ad anziani affetti da demenza o disturbi psichiatrici.