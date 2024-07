Sepsi e shock settico

Coltura di un campione di sangue

Esami volti a identificare la fonte dell’infezione (di solito comprendono radiografia del torace, altri esami di diagnostica per immagini e colture di campioni di liquidi o tessuti)

Solitamente, i medici sospettano la sepsi quando una persona colpita da infezione manifesta all’improvviso una temperatura molto alta o bassa, un’accelerazione della frequenza cardiaca o respiratoria, oppure un abbassamento della pressione arteriosa.

Per confermare la diagnosi, i medici ricercano la presenza di batteri nel sangue (batteriemia), evidenze di un’altra infezione che potrebbe aver causato la sepsi ed eventuali anomalie nella quantità di globuli bianchi in un campione di sangue.

Si prelevano campioni di sangue per provare a far crescere i batteri in laboratorio (coltura, una procedura che di solito richiede da 1 a 3 giorni). Tuttavia, se la persona stava assumendo antibiotici per l’infezione iniziale, i batteri potrebbero essere presenti ma non proliferare in coltura. A volte vengono rimossi i cateteri dal corpo umano e le punte vengono tagliate e inviate per la coltura. L’individuazione di batteri in un catetere che era stato a contatto con il sangue indica che i batteri si trovano probabilmente nel flusso sanguigno.

Per valutare la presenza di altre infezioni che potrebbero causare sepsi, i medici prelevano campioni di liquidi o tessuto, come urina, liquido cerebrospinale, tessuto dalle ferite o espettorato espulso dai polmoni con la tosse. Questi campioni vengono sottoposti a coltura per rilevare la presenza di batteri.

Si possono anche eseguire radiografie del torace e altri esami di diagnostica per immagini, come l’ecografia, la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica per immagini (RMI) per ricercare la fonte dell’infezione.

Altri esami vengono effettuati alla ricerca di segni di malfunzionamento di organi e di altre complicanze della sepsi. Tra questi figurano: