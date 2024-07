Analgesici

Per la dengue emorragica, liquidi

Non esistono farmaci antivirali efficaci contro la dengue. Il trattamento si incentra sull’attenuazione dei sintomi. Per abbassare la febbre e alleviare i dolori muscolari può essere utilizzato il paracetamolo. L’aspirina e gli altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) non devono essere usati in quanto possono facilmente peggiorare il sanguinamento. Inoltre, l’aspirina non viene somministrata ai bambini perché aumenta il rischio di sindrome di Reye.

Per la febbre dengue emorragica, ai pazienti vengono somministrati liquidi per via endovenosa per aumentare e mantenere stabile la pressione arteriosa e quindi prevenire lo shock.