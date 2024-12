Molti farmaci e vaccini non sono sicuri durante la gravidanza.

Dall’altra parte, alcuni farmaci e vaccini sono importanti durante la gravidanza. Prevengono problemi di salute che possono danneggiare la madre o il nascituro. Non bisogna interrompere l’assunzione di questi farmaci una volta iniziata una gravidanza. Può essere necessario assumere farmaci durante la gravidanza per malattie che possono danneggiare il feto, come:

Discutere con il medico i farmaci assunti:

Informare il medico non appena accertata la gravidanza

Chiedere al medico i rischi e i benefici dei farmaci su prescrizione assunti, per decidere se continuarli o meno

Comunicare al medico qualsiasi vitamina, integratore, e farmaco da banco (senza ricetta) assunto e informarsi dei relativi rischi

Se un farmaco assunto è pericoloso, il medico spesso lo sostituisce con uno più sicuro. Talvolta è opportuno assumere un farmaco pericoloso per trattare una malattia anche più pericolosa. Per esempio, può essere necessario assumere un farmaco anticoagulante per prevenire la formazione di coaguli fatali. Il medico selezionerà il farmaco adatto per mantenere madre e bambino sani. Informare sempre il medico prima di interrompere, iniziare o cambiare farmaci.