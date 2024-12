Se nota, si tratta la causa dell’infertilità. Si consiglia alla coppia di smettere di fumare e di non bere troppo alcol, controllare il peso e fare esercizio regolarmente.

Talvolta i medici non riescono a identificare la causa dell’infertilità. Ma possono comunque trattare i pazienti e aumentare le probabilità di concepire o di concepire prima.

Le possibilità sono:

Somministrare alla donna un farmaco che stimola il rilascio di ovuli da parte delle ovaie

Eseguire un’inseminazione intrauterina (intrauterine insemination, IUI), una procedura che prevede l’inserimento in utero dello sperma mediante una siringa

Trattamento chirurgico delle tube o di altri problemi

In alcuni casi, i medici possono raccomandare tecniche di riproduzione assistita (assisted reproductive technology, ART). Con l’ART gli ovuli di una donna vengono fertilizzati con lo sperma maschile in laboratorio per produrre uno o più embrioni. La fertilizzazione in laboratorio è chiamata fecondazione in vitro. L’embrione può essere quindi impiantato nell’utero della donna.

Non sempre questi trattamenti hanno successo. Le coppie possono valutare l’adozione come alternativa alla gravidanza.

Il trattamento dell’infertilità può essere molto stressante. Può causare frustrazione, sensazione di impotenza o colpa, che possono provocare tensioni nella coppia. Il trattamento dell’infertilità può essere inoltre molto costoso e richiedere molto tempo. Lo stress può causare ansia, problemi di sonno o di natura alimentare e può interferire con la vita e il lavoro. È del tutto normale. Consulenza e gruppi di supporto possono essere d’aiuto.