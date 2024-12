CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

I FATTI IN BREVE

L’adolescenza è il momento nel quale i bambini crescono diventando adulti indipendenti. Inizia di solito intorno ai 10 anni e dura fino intorno ai 20 anni, anche se molti ritengono riguardi solo il periodo fra i tredici e i diciannove anni.

L’adolescenza comporta molti cambiamenti fisici, mentali ed emotivi. I ragazzi tentano di capire come saranno da adulti. Con lo sviluppo, gli adolescenti trascorrono gradualmente sempre più tempo comportandosi come adulti e meno come bambini.

In che cosa consistono i problemi comportamentali degli adolescenti? Molti adolescenti tentano attività rischiose, come guidare a velocità troppo alta o bere alcol. Le decisioni sbagliate occasionali sono diverse dai comportamenti scorretti gravi che richiedono aiuto professionale. Le attività rischiose diventano problemi comportamentali quando sono ripetute, oppure se riguardano qualcosa di molto serio, come ferire gravemente qualcuno o usare un’arma in una rissa. Alcuni dei problemi comportamentali più comuni degli adolescenti sono: Consumo di alcol o di stupefacenti

Pratiche sessuali rischiose, come non usare metodi contraccettivi o protezione contro le IST (infezioni sessualmente trasmesse, chiamate anche MTS o malattie a trasmissione sessuale)

Non fare i compiti e andare male a scuola

Risse o bullismo

Autolesionismo

Furti

Marinare la scuola

Scappare di casa

Appartenere a una gang

Perché gli adolescenti hanno problemi comportamentali? L’adolescenza è un periodo di sviluppo dell’indipendenza. Gli adolescenti possono voler dimostrare di essere indipendenti mettendo in discussione le regole. Talvolta infrangendole. Dato che il loro cervello non è del tutto maturo, possono fare errori e avere difficoltà a fermare il proprio comportamento scorretto. Gli adolescenti vogliono sentire di avere il controllo della propria vita e talvolta mettono in discussione o infrangono le regole

È una fase della vita in cui si impara ad essere più indipendenti, ma si ha ancora bisogno della guida dei genitori e caregiver

Gli adolescenti che possono contare sull’affetto e il sostegno di genitori e caregiver sono meno inclini a condotte rischiose

I medici possono aiutare a distinguere fra un comportamento normale e un problema comportamentale e possono stabilire se un problema sia dovuto a un disturbo dell’apprendimento o a un problema mentale

Gli adolescenti con problemi comportamentali hanno bisogno di aiuto professionale, come trattamento o consulenza per l’uso di sostanze