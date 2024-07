Come vengono trattate l’atresia esofagea e la fistola tracheo-esofagea?

Per trattare questi problemi i medici eseguono un intervento chirurgico. Per l’atresia esofagea, creano un collegamento tra l’esofago e lo stomaco del bambino. Per la fistola tracheo-esofagea, chiudono il collegamento tra esofago e trachea.