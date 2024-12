La coclea è un minuscolo organo all’interno di ciascun orecchio. Trasforma le onde sonore che arrivano all’orecchio in segnali nervosi da inviare al cervello. Questi segnali nervosi sono ciò che effettivamente “sentiamo”.

Talvolta, la perdita dell’udito avviene perché le onde sonore non riescono ad attraversare la parte centrale dell’orecchio fino alla coclea. In questo caso, non aiuta molto solo rendere il suono più forte, come fa un apparecchio acustico. Piuttosto, il medico può prescrivere un impianto cocleare.

Un impianto cocleare:

Converte le onde sonore in segnali elettrici

Invia i segnali direttamente alla coclea con minuscoli cavi

Il medico esegue un intervento chirurgico per impiantare i cavi nella coclea.

Un impianto cocleare ha due parti: un microfono e un processore del suono che si indossano dietro l’orecchio, e un impianto posizionato sotto la pelle con i cavi che vanno alla coclea.

Potrebbe essere necessario un impianto cocleare se non si riesce a capire più della metà delle parole di una frase, anche con un apparecchio acustico. Gli impianti cocleari funzionano meglio se la perdita dell’udito è recente o si è utilizzato con successo un apparecchio acustico prima dell’impianto.

Un impianto cocleare non aiuta a sentire perfettamente, ma può:

Aiutare a leggere meglio le labbra

Permette di sentire suoni come allarmi antincendio, campanelli e telefoni

Aiuta a sentire la propria voce, in modo da poter parlare più chiaramente e al giusto livello di volume

Impianto cocleare Immagine JACOPIN/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY