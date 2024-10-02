skip to main content
MSD Manual LogoManuale MsdVersione per i pazienti
Search icon
I fatti in Breve
I FATTI IN BREVE

Distorsioni della spalla

(distrazione della spalla, lussazione AC)

DiThe Manual's Editorial Staff
Revisionato/Rivisto Modificata ott 2024
v38579991_it
CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI
Ottenere tutti i dettagli

Cos’è una distorsione della spalla?

La distorsione della spalla è una lacerazione del legamento che unisce la clavicola alla scapola (in corrispondenza dell’acromion).  

Se i legamenti che collegano la clavicola alla parte posteriore della scapola sono completamente o quasi completamente lacerati, la clavicola si separa dalla scapola. Questa situazione è chiamata separazione della spalla.

I legamenti sono corte fasce di tessuto resistente che mantengono unite le ossa che compongono un’articolazione.

  • La lacerazione del legamento può essere totale o parziale.

  • Le distorsioni della spalla sono frequenti, soprattutto nei soggetti che praticano sport

  • La spalla può essere dolente, spontaneamente e alla palpazione

  • Può essere necessario un bendaggio o, se la lesione è grave, un intervento chirurgico

Anatomia dell’articolazione della spalla

Quali sono le cause della distorsione della spalla?

La distorsione della spalla è generalmente causata da una caduta sulla spalla o sul braccio teso. Si tratta di una lesione comune nei soggetti che praticano sport ad alta velocità o di contatto, quali:

  • Rugby

  • Calcio

  • Sci

  • Jet-ski

Quali sono i sintomi della distorsione della spalla?

L’articolazione della spalla è:

  • Dolente

  • Sensibile

Come viene diagnosticata una distorsione della spalla?

Il medico esegue:

Come viene trattata la distorsione della spalla?

Il trattamento dipende dalla gravità della distorsione della spalla.

Per una distorsione della spalla lieve, i medici prescrivono:

  • un reggibraccio per tenere la spalla a riposo

  • esercizi per mantenere la funzionalità articolare

Per una distorsione della spalla grave, i medici:

  • eseguono un intervento chirurgico alla spalla

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!