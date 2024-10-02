Cos’è una distorsione della spalla?
La distorsione della spalla è una lacerazione del legamento che unisce la clavicola alla scapola (in corrispondenza dell’acromion).
Se i legamenti che collegano la clavicola alla parte posteriore della scapola sono completamente o quasi completamente lacerati, la clavicola si separa dalla scapola. Questa situazione è chiamata separazione della spalla.
I legamenti sono corte fasce di tessuto resistente che mantengono unite le ossa che compongono un’articolazione.
La lacerazione del legamento può essere totale o parziale.
Le distorsioni della spalla sono frequenti, soprattutto nei soggetti che praticano sport
La spalla può essere dolente, spontaneamente e alla palpazione
Può essere necessario un bendaggio o, se la lesione è grave, un intervento chirurgico
Anatomia dell’articolazione della spalla
Quali sono le cause della distorsione della spalla?
La distorsione della spalla è generalmente causata da una caduta sulla spalla o sul braccio teso. Si tratta di una lesione comune nei soggetti che praticano sport ad alta velocità o di contatto, quali:
Rugby
Calcio
Sci
Jet-ski
Quali sono i sintomi della distorsione della spalla?
L’articolazione della spalla è:
Dolente
Sensibile
Come viene diagnosticata una distorsione della spalla?
Il medico esegue:
Come viene trattata la distorsione della spalla?
Il trattamento dipende dalla gravità della distorsione della spalla.
Per una distorsione della spalla lieve, i medici prescrivono:
un reggibraccio per tenere la spalla a riposo
esercizi per mantenere la funzionalità articolare
Per una distorsione della spalla grave, i medici:
eseguono un intervento chirurgico alla spalla